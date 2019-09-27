Нальчик, , 19:04 — REGNUM Экс-начальник оперативно-разыскной части службы безопасности МВД по Кабардино-Балкарии был задержан сегодня, 27 сентября в Краснодаре. Он находился в федеральном розыске с мая 2019 года.

Полковник полиции Сергей Р. снимал в Краснодаре квартиру, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ. В настоящее время бывший высокопоставленный сотрудник МВД арестован.

Он является фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества в Кабардино-Балкарской Республике. В мае 2019 года по данному делу были задержаны 13 сотрудников полиции. Среди них были заместитель начальника управления ГИБДД республики, начальники районных отделов полиции и отделений республиканского управления ГИБДД.

Их обвиняют в создании преступного сообщества и причастности к незаконной перевозке спиртосодержащей продукции, а также получении взяток в особо крупных размерах. Общая сумма взяток за два года составила около 42 млн рублей.

Во время задержания коллег бывший начальник ОРЧ СБ МВД скрылся от следствия.

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