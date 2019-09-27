Сургут, Югра, , 18:58 — REGNUM В Югре не собираются достраивать здание сургутского морга. Власти ХМАО считают это экономически невыгодным, сообщает «СИА-Пресс».

Здание морга в Сургуте начали возводить в 1998 году. До 2005 года были построены двухэтажные здания патологоанатомического корпуса и отделения судмедэкспертизы. В 2008-м стройку заморозили. Акт осмотра состояния недостроя от 28 сентября 2018 года гласит, что долгострою необходима замена конструкций кровли, укрепление кирпичных стен и перегородок, устранение дефектов плит перекрытий и монолитных участков, очистка металлоконструкций от коррозии и так далее.

Издание акцентирует внимание на том, что новое здание морга начали возводить по причине перегруженности местного Бюро судебной экспертизы.

«Можно представить, насколько загружено отделение сейчас, когда в городе проживает в три раза больше сургутян», — отмечает «СИА-Пресс».

На данный момент власти Сургута поднимают вопрос о строительстве нового здания Бюро судебной экспертизы.