Москва, , 18:50 — REGNUM На территории района Ростокино Северо-Восточного административного округа Москвы объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как следует из документа, опубликованного столичной мэрией, 25 сентября на территории района был выявлен случай заболевания бешенством дикого животного. В связи с этим принято решение об установлении карантина до 26 ноября.

В течение указанного периода в районе запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории.