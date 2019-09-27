Владимир, 27 сентября 2019, 19:14 — REGNUM Общественные организации города Владимира обратились к мэру Андрею Шохину и главе города Ольгее Деевой с просьбой отклонить новый Генеральный план областного центра. Обращение было опубликовано на портале региональной общественной палаты.
Причиной стало то, что новом проекте сады напротив областной администрации и территория рядом с памятником природы регионального значения «Лесопарк «Дружба» отданы под застройку.
Общественники считают, что градоначальники не учли мнение экспертов и простых горожан, и называют новый Генплан «большой ошибкой» и нарушением законодательства, так как с учётом изменений площадь зеленых насаждений на одного жителя областного центра составит три квадратных метра на человека вместо положенных 16.
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