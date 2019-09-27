Владимир, , 19:14 — REGNUM Общественные организации города Владимира обратились к мэру Андрею Шохину и главе города Ольгее Деевой с просьбой отклонить новый Генеральный план областного центра. Обращение было опубликовано на портале региональной общественной палаты.

Причиной стало то, что новом проекте сады напротив областной администрации и территория рядом с памятником природы регионального значения «Лесопарк «Дружба» отданы под застройку.

«Данный факт вызвал волну недовольства от местных жителей на общественных слушаниях, которые прошли в ноябре прошлого года. Вопросы к Генплану возникли и у администрации Владимирской области, которая отказалась согласовывать главный градостроительный документ, и у Общественной палаты Владимирской области, и ряда других структур. Не исполнено решение Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Владимир, созданной постановлением администрации города Владимира», — говорится в обращении.

Общественники считают, что градоначальники не учли мнение экспертов и простых горожан, и называют новый Генплан «большой ошибкой» и нарушением законодательства, так как с учётом изменений площадь зеленых насаждений на одного жителя областного центра составит три квадратных метра на человека вместо положенных 16.

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