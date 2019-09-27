Кострома, , 18:27 — REGNUM К Всемирной неделе космоса в костромском планетарии с 4 по 10 октября готовят большую программу, — сообщает Smi44

Юных посетителей ждут встречи с ветеранами организаций «Кострома — Байконур» и «Кострома — Плесецк», тематические аудиовизуальные и полнокупольные программы, интерактивные уроки и виртуальный тур по Солнечной системе в поисках планеты, пригодной для жизни.

Самым маленьким расскажут, что такое космодром, ракета-носитель, невесомость и перегрузки, а старшеклассникам — о достижениях современной астрономии, секретах темной материи и об энергии Вселенной.

Неделя космоса, провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН, в этом году приурочена к запуску первого искусственного спутника Земли и 50-летию первой высадки человека на Луну.

Костромской планетарий был открыт в 1951 году, располагается в памятнике архитектуры и истории конца XVIII — начала XIX века, ведёт большую работу по пропаганде естественных знаний. Планетарий — это школа, театр и кино одновременно, школьный класс и спектакль под небесным сводом. В тематике костромского планетария более 100 аудиовизуальных программ.