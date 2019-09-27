Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Полицейская собака Жасмин помогла поймать подозреваемого в сексуальном насилии по отношению к ребенку. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О преступлении сообщили в полицию Выборгского района накануне, 26 сентября. Местная жительница заявила, что около часа дня в парадной дома № 29−1 по улице Композиторов неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 9-летней дочери.

«На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа районной полиции и при содействии кинолога со служебно-розыскной собакой по кличке Жасмин по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан 27-летний неработающий житель Купчино», — сообщили в Главке.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемого задержали.