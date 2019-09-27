Кострома, , 18:07 — REGNUM В Костроме проходят дни республики Дагестан, — сообщает пресс-служба администрации региона.

На сценах города выступают государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан, академический заслуженный ансамбль танца «Лезгинка», в Романовском музее открылась выставка из фондов Национального музея имени Алибека Тахо-Годи. В экспозиции представлены национальная одежда и обувь, посуда, ювелирные украшения, картины, оружие, документы.

Связям республики и костромской земли почти 20 лет. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано в 2000 году. В октябре прошлого года в Махачкале с российскими традициями и культурой дагестанцев знакомили национальный балет «Кострома», государственныйоркестр народных инструментов под управлением Владимира Сорожкина, а также Нерехтского рожечного хора.

Сейчас Костромская область принимает делегацию из Дагестана с ответным визитом.