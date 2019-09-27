Белгород, , 18:11 — REGNUM Мужчины Белгородской области должны сменить образ жизни на более здоровый, если хотят увеличить свою продолжительность жизни. Такое мнение 27 сентября выразила начальник регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения Наталия Зубарева на расширенной коллегии сферы здравоохранения и социальной защиты населения области.

По данным региональных властей, общая продолжительность жизни сильного пола более чем на 10 лет меньше, чем у женщин. Белгородские мужчины в среднем живут на семь лет меньше, чем граждане новых стран Евросоюза. Муниципалитетам области следует приложить усилия для сохранения здоровья мужского населения. Сильный пол необходимо вовлекать в семейный досуг, считают чиновники от здравоохранения.

«Образ жизни мужчин вызывает сегодня большие нарекания и опасения. Нужна смена традиционного досуга на более здоровый, на более позитивный — это один из самых действенных инструментов», — подчеркнула заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения Наталия Зубарева.

По подсчётам специалистов в Белгородской области мужчины в четыре раза чаще женщин умирают от ВИЧ, туберкулёза и внешних причин. Уровень травматической смертности мужчин в регионе в четыре раза превышает аналогичный показатель во Франции и США, сообщает издание Go31.ru.