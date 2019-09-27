Трёх детей — уроженцев Свердловской области — пытаются вернуть домой из Ирака. Об этом сообщает Е1.

Екатеринбург, , 18:04 — REGNUM Родители детей уехали воевать в Ирак. Мать девочки и двух мальчиков умерла, а отец пропал без вести. Дети сейчас находятся в приюте Багдада.

По словам свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова, который и пытается вернуть малолетних граждан, обычно семьи попадают из Свердловской области в Ирак для того чтобы воевать на стороне радикальных исламистов. Впрочем, конкретно по той семье Мороков пока «не может» дать комментарии.

Напомним, 11 сентября 2019 года в Чечню вернули из Сирии троих детей. Дети попали в Сирию из-за своей матери, которая придерживалась радикальных течений ислама.

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