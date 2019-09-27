Симферополь, , 17:48 — REGNUM Международный аэропорт Симферополь должен авиакомпании «Уральские авиалинии» три миллиона рублей компенсации из-за повреждения самолёта в результате столкновения с птицами. Данное решение арбитражного суда Крыма подтвердил арбитражный суд Севастополя. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе суда.

«Авиационный инцидент связан непосредственно с недостаточным орнитологическим обеспечением полётов на аэродроме Симферополь. Средства отпугивания птиц были недостаточно эффективными, также вокруг аэропорта располагалось большое количество объектов, которые способствовали скоплению пернатых», — сказано в определении суда.

Напомним, в июне 2017 года в аэропорту Симферополя во время вылета самолёт «Уральских авиалиний» А320 столкнулся с птицей, которая повредила лопатку вентиляторной ступени двигателя, и выполнил посадку на аэродром вылета

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