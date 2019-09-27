Иваново, , 17:41 — REGNUM Защита бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова намерена обжаловать избранную для него ранее меру пресечения в виде содержания под стражей из-за проблем со здоровьем у экс-главы региона.

«Мы будем ходатайствовать о том, чтобы мера пресечения не была связана с лишением свободы в связи с ухудшением состояния его здоровья. Будем надеяться, что это будет или домашний арест, или подписка о невыезде — это была бы вообще идеальная ситуация. Сейчас готовим для этого все необходимые документы», — цитирует ТАСС адвоката Конькова Анну Коткову.

По словам Котковой, Коньков остаётся в больнице на лечение, изменений в его состоянии, по ее мнению, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Коньков с начала июня находится под стражей по уголовному делу о хищении 700 млн рублей. 24 сентября стало известно, что Коньков попал в больницу при московском СИЗО, где содержится.

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