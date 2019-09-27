Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Петербургское управление ФАС отменило итоги конкурса на проект коричневой линии метро от станции «Казаковска» до «Сосновой поляны». Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Антимонопольщики признали обоснованной жалобу компании «Метрогипротранс», в связи с чем заявки на конкурс придется пересмотреть.

Ранее победителем была признана заявка АО «Ленметрогипротранс», но УФАС согласилось с заявителем, что это было сделано неправомерно.

Добавим, максимальную цену контракта установили на уровне 990 млн рублей. «Ленметрогипротранс» сбросил цену 743 млн рублей.

«В действиях конкурсной комиссии уполномоченного органа установлено нарушение ст.54.7 Закона о контрактной системе. Заказчику выдано предписание об отмене протоколов рассмотрения и оценки вторых частей заявок, об отмене протокола подведения итогов, о повторном рассмотрении заявок в соответствии с мотивировочной частью решения», — подчеркнули в УФАС.

Между станциями «Казаковская» и «Сосновая поляна» на участке Красносельско-Калининской линии метро должны разместиться станции «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.