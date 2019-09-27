Пермь, , 17:33 — REGNUM В Перми Мотовилихинский райсуд перенёс вынесение приговора охраннице школы №127, во время дежурства которой в январе 2018 года произошла резня. Об этом пишет Накануне.Ru.

По данным издания, огласить приговор собирались 27 сентября. Но заседание отложено на следующую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе резни пострадали ученики четвёртого класса школы и педагог. Двое подростков, устроивших резню, уже находятся в местах лишения свободы.

Охраннице школы вменили оказание услуг, не отвечавших безопасности. Обвинение запросило для неё три года условно.

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