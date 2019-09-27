Варшава, , 17:31 — REGNUM Как выяснило польское издание niezalezna. pl, оппозиционный блогер, кандидат в Сейм (нижняя палата парламента) от либеральной партии «Гражданская коалиция» Клавдия Яхира в 2015 году принимала участие в съёмках российского фильма «Единичка». Её имя нашли в титрах.

В фильме режиссёра Кирилла Белевича «Единичка» советские солдаты, ведущие наступление в Восточной Польше в 1944 году, спасают польских детей, найденных на развалинах монастыря в зоне боевых действий.

Как заявил польский историк Тадеуш Плуганский, фильм является «откровенной, открытой российской пропагандой, родом из советских времен, родом из сталинских времен … Конечно, нельзя исключить, что какие-то случаи спасения детей Красной Армией были, но не в этом дело. Речь идет о контексте, что Красная Армия пришла сюда, чтобы оккупировать Польшу, чтобы колонизировать нашу страну. Главным их занятием было именно это, и, к сожалению, это было связано с грабежами, убийствами и изнасилованиями».

«Видимо, госпожа Яхира имеет склонность участвовать в антипольских мероприятиях, которые бьют по нашим ценностям, традициям и героям, и прославляют поведение наших оккупантов», — сказал Плуганский.

Как особо отмечает «Польское радио», фильм «Единичка» снят на средства министерства культуры Российской Федерации, и при содействии Российского военно-исторического общества, созданного в 2012 году по указанию президента России Владимира Путина в целях популяризации российской истории.

Недавно Клавдия Яхира опубликовала скандальную фотографию на фоне памятника Армии Крайовой и польскому некоммунистическому подполью в Варшаве. На фоне надписи «Бог, честь, отчизна» она с двумя девушками развернула схожий по звучанию в польском языке плакат «Боб, хумус, итальянщина. Вегетарианство». Комментируя свой поступок, она заявила, что лозунг «Бог, честь, отчизна» является «националистическим» и не соответствует современному пониманию патриотизма.