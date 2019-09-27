Владимир, , 17:31 — REGNUM Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении двух девочек 15 и 16 лет возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Утром 26 сентября две девушки в состоянии алкогольного опьянения на улице напали на 15-летнюю школьницу, которая шла на занятия. Одна из подозреваемых схватила девочку за волосы, отбросила на асфальт, а потом у жертвы отняли деньги и телефон.

Подозреваемых оперативно задержали. Выяснилось, что 15-летняя фигурантка дела — воспитанниц детского дома, которая несколько раз сбегала из учреждения, уже привлекалась к ответственности за кражи и стоит на учёте в органах профилактики. Вторая девочка воспитывается в неполной семье и также состоит на профилактических учётах. У следователей появилась информация, что тем же утром девушки совершили еще четыре попытки ограбления. 15-летней подозреваемой грозит арест.