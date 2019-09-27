Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на двух улицах в микрорайоне Химмаш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В городе закроют движение по улице Тружеников (от переулка Дозорного до переулка Башкирского) и по улице Азотной. Перекрытие связано со прокладкой сетей водоснабжения для ТЦ на улице Димитрова.

Движение будет закрываться в три этапа: в первый этап по улице Тружеников перекроют участок между домами № 97 и № 99, далее — между № 105 и № 107, после этого — между № 113 и № 115. Азотную же сначала перекроют между домами № 36 и № 38; потом — между № 40 и № 46, в завершении — между № 46 и № 48.

Напомним, в Екатеринбурге на одну ночь закроют мост на улице Белинского. Мост закроют на ночь с 28 на 29 сентября с 23:00 до 05:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге закроют важный мост