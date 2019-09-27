Лондон, , 17:30 — REGNUM Власти Великобритании возвращают домой ещё 16 000 своих граждан, оказавшихся за границей без обратных билетов из-за банкротства туристического оператора Thomas Cook, 27 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению британского Управления гражданской авиации, в пятницу 27 сентября для доставки в страну «застрявших» клиентов Thomas Cook заказаны 72 самолета.

Более 40% из 150 тыс. британских граждан, пострадавших от банкротства старейшего туристического оператора в мире, уже «репатриированы».

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