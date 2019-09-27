Волгоград, 27 сентября 2019, 17:29 — REGNUM Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС России о признании департамента городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» нарушившими Закон о защите конкуренции. Об этом сообщили 27 сентября в региональном антимонопольном ведомстве.
В марте 2017 года мэрия и ритуальная компания заключили допсоглашение о продлении ещё на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на погребение граждан. Антимонопольный комитет несколько раз доказал в различных судах, что граждане, которые хоронят своих близких, могут самостоятельно выбрать любую организацию, осуществляющую услуги по погребению.
Ранее ведомство оштрафовало ритуальную компанию на 720 тысяч рублей.
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