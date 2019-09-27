Волгоград, , 17:29 — REGNUM Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС России о признании департамента городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» нарушившими Закон о защите конкуренции. Об этом сообщили 27 сентября в региональном антимонопольном ведомстве.

В марте 2017 года мэрия и ритуальная компания заключили допсоглашение о продлении ещё на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на погребение граждан. Антимонопольный комитет несколько раз доказал в различных судах, что граждане, которые хоронят своих близких, могут самостоятельно выбрать любую организацию, осуществляющую услуги по погребению.

«Кассация оставила постановление апелляции без изменения, чем еще раз подтвердила, что статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой с целью оказания гарантированного перечня услуг по погребению, не может служить основанием предоставления хозяйствующему субъекту, имеющему такой статус, исключительного права на оказание услуг по погребению», — уточнила заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева.

Ранее ведомство оштрафовало ритуальную компанию на 720 тысяч рублей.

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