Ханты-Мансийск, , 17:28 — REGNUM В Югре задумались над переселением жителей в южную часть Уральского федерального округа. Полномочный представитель президента России в федеральном округе Николай Цуканов назвал эту идею разумной, но обратил внимание на межбюджетные отношения, сообщает Накануне.RU.

Депутат Госдумы от Югры Евгений Марков высказал идею давать переселенцам из аварийного и ветхого жилья из Югры квартиры в Курганской или Тюменской областях.

«Это увеличило бы скорость переселения из аварийного жилья. Надо рассмотреть такую возможность», — сказал Марков.

Николай Цуканов назвал идею разумной, но сомневается, что редкий глава региона согласится покупать жильё у соседей.