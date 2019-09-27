Киев, , 17:25 — REGNUM Студия Frogwares пожаловалась на то, что издательская компания Focus Home Interactive удалила из онлайн-магазинов её игры без согласования. Об этом 29 сентября сообщил портал DSOGaming.

Из магазинов Steam, Sony и Microsoft пропали многие игры, над которыми работала Frogwares. При этом разработчики сообщили, что издатель, отвечавший за продажу игр на этих платформах, отказывается передавать им идентификаторы, хотя права на франшизы принадлежат Frogwares и срок действия соглашений уже истек.

Focus Home Interactive в свою очередь заявила, что в соответствии с её политикой, она не будет передавать идентификаторы игр, принадлежащих разработчику в случае, если тот удалил все свои игры из её каталога.

Сотрудники Frogwares отметили, что они, будучи независимой студией, впервые за 20 лет столкнулись с подобной ситуацией, из-за которой компания теряет прибыль от проектов.

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Напомним, студия Frogwares была основана в 2000 году. Это украинская комания, известная благодаря таким играм, как The Sinking City и серии «Шерлок Холмс».

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