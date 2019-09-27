Менло-Парк, США, , 17:23 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран 27 сентября сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Instagram energepic.com

Сообщения о неполадках начали поступать после 16:00 мск. Большинство жалоб (более 80%) связано с проблемами при загрузке контента, ещё у 10% отсутствует доступ к веб-сайту, некоторые сообщают о невозможности авторизоваться в учётной записи.

Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей из европейских стран. В России о сбоях сообщают в основном пользователи из Москвы.