Калининград, 27 сентября 2019, 17:21 — REGNUM Шесть детских садов в Калининградской области вошли в список 500 лучших дошкольных учреждений России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди них — отделения дошкольного образования школы №2 Немана и гимназии «Альбертина», детский сад №3 Светлого, детский сад №5 Гусева, детские сады №3 и №23 Зеленоградска.
Конкурса-смотр «Лучшие детские сады России 2019» проводился федеральным экспертным советом системы образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России.