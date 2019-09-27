Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Петербургские депутаты вновь решили пообещать, что городские пляжи будут оборудованы для отдыха. На этот раз парламентарии Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов намерены причислить пляжи к объектам благоустройства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cейчас пляжи такого статуса не имеют, а значит, власти не обязаны следить за удобством отдыхающих, потому и инфраструктуры там никакой нет, полагают депутаты. Законопроект, который призван изменить ситуацию, одобрили на заседании комитета по законодательству в пятницу, 27 сентября.

Депутаты надеются, что теперь на всех пляжах города появятся бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для активных игр и культурно-массовых мероприятий, а также специальные зоны для принятия солнечных ванн.

Помимо этого, парламентарии намерены сделать все городские пляжи доступными и для людей с ограниченными возможностями. Выполнить такую задачу, по словам авторов законопроекта, будет несложно: для этого достаточно оснастить пляжные зоны настилами и пандусами, в том числе для спуска к воде. Если закон примут, то люди с ограниченными возможностями смогут добираться до пляжей бесплатно на социальном такси.