Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Петербург отдаст более 2 га земли в Приморском районе в целевым назначением футбольному клубу «Коломяги». Такое предложение поддержало городское правительство, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил глава комитета по инвестициям Роман Голованов, о передаче земельного участка в 20 тыс. 442 кв. метра на Солунской улице ходатайствуют заместитель министра спорта РФ Марина Томилова и депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин.

Голованов отметил, что ФК «Коломяги» является старейшим в Петербурге и существует с 1904 года, теперь же ему необходим тренировочный комплекс.

На участке на Солунской улице предполагается построить трехэтажный спорткомплекс, открытое футбольное поле и открытую спортплощадку, а также здание центра киберспорта и здание инженерного обеспечения.

Объем инвестиций составит 460 млн рублей, земля предоставляется в аренду на 5 лет, каждый год ФК «Коломяги» должен будет платить в казну всего 1,5% от кадастровой стоимости земли, или 2 млн 140 тыс. рублей. Таким образом, город получит около 10,5 млн рублей.

Кроме того, по окончании строительства Смольный рассчитывает получить в городскую собственность помещения площадью в 190 кв. метров на одном этаже с отдельным входом по цене в 55 тыс. 302 рублея за «квадрат».

Площадь застройки составит 3 тыс. 905 кв. метров без учета футбольного поля и спортплощадки. Предполагатся также создание парковки на 108 мест. Романов добавил, что уже имеются три компании, которые выразили желание поучаствовать в проекте, одна из них — ООО «Коломяги-спорт».