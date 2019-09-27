Махачкала, , 17:14 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался принять участие во флешмобе «Matrix challenge», который запустил известный шведский футболист, нападающий американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.

Напомним, сегодня, 27 сентября, форвард у себя в Instagram разместил ролик, в котором он удерживает на груди футбольный мяч, при этом наклоняется назад и размахивает руками, подобно главному герою фильма «Матрица».

https://www.instagram.com/p/B254bkVH17T/

Швед бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, французскому футболисту Полю Погба, теннисисту из Сербии Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле, отметив их в публикации.

«Полная ерунда», — написал в комментарии к записи Хабиб Нурмагомедов. Этим боец вызвал неодобрительную реакцию со стороны ряда пользователей из России, которые посчитали такой ответ слишком невежливым.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нурмагомедов опубликовал в Instagram совестные фотографии с известными в прошлом футболистами Клодом Макелеле и Юрием Джоркаеффом и назвал футбол лучшим видом спорта.