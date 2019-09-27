Рязань, , 17:03 — REGNUM В Рязани провели антитеррористические учения на объектах транспортной инфраструктуры среди силовых структур и органов власти, сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Учение показало, что оперативный штаб Рязанской области готов к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона.

Учение Пресс-служба СУ СК по Рязанской области

По сценарию, на территории автовокзала «Приокский» был обнаружен подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Территория вокзала была оцеплена, сотрудники и пассажиры эвакуированы, объект разминировали. В районе села Дубровичи силовики в это время «освобождали» от террористов междугородний пассажирский автобус. После «нейтрализации» преступников силовики ликвидировали очаг возгорания и разминировали транспортное средство, «пострадавшим» оказали медицинскую помощь.

В учениях задействовали силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Рязанского гарнизона, правительства Рязанской области, администраций Рязани и Рязанского района, а также сотрудники автовокзала «Приокский».