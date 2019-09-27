Краснодар, , 16:57 — REGNUM Внеклассные уроки по безопасности дорожного движения проводят активисты в школах Краснодара — в рамках всероссийской акции «Дорога в школу». Организатором акции выступил Общероссийский народный фронт, сообщила 27 сентября ИА REGNUM представитель регионального отделения ОНФ Виктория Заика.

Акция «Дорога в школу», пояснила собеседница агентства, проходит во всех российских регионах в три этапа. На первом эксперты Общероссийского народного фронта проводят мониторинг состояния дорожной инфраструктуры рядом со школой — знаков, переходов, заграждений. На втором этапе активисты совместно с сотрудниками ГИБДД проводят внеклассные занятия с учениками начальных и младших классов. Такие занятия 27 сентября состоялись в школе №80 Краснодара. Для учеников второго и третьего классы выступили начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД по городу Краснодару и активисты Молодежки ОНФ, которые рассказали о правилах безопасности пешеходов на дорогах, о важности светоотражающих элементов. В рамках занятий дети при помощи активистов сделали фликеры, которые затем закрепили на свои рюкзаки или верхнюю одежду.

«На третьем этапе, по итогам мониторинга и внеклассных занятий, будет проведен круглый стол, где будут разбираться выявленные недостатки и предлагаться механизмы их решения», — добавила Виктория Заика.

Отметим, что этой осенью активисты ОНФ проведут более 200 занятий по безопасности дорожного движения для школьников, а также мастер-классы: дети своими руками смогут делать светоотражающие фликеры в виде животных, геометрических фигур, букв алфавита.