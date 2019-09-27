Краснодар, 27 сентября 2019, 16:57 — REGNUM Внеклассные уроки по безопасности дорожного движения проводят активисты в школах Краснодара — в рамках всероссийской акции «Дорога в школу». Организатором акции выступил Общероссийский народный фронт, сообщила 27 сентября ИА REGNUM представитель регионального отделения ОНФ Виктория Заика.
Акция «Дорога в школу», пояснила собеседница агентства, проходит во всех российских регионах в три этапа. На первом эксперты Общероссийского народного фронта проводят мониторинг состояния дорожной инфраструктуры рядом со школой — знаков, переходов, заграждений. На втором этапе активисты совместно с сотрудниками ГИБДД проводят внеклассные занятия с учениками начальных и младших классов. Такие занятия 27 сентября состоялись в школе №80 Краснодара. Для учеников второго и третьего классы выступили начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД по городу Краснодару и активисты Молодежки ОНФ, которые рассказали о правилах безопасности пешеходов на дорогах, о важности светоотражающих элементов. В рамках занятий дети при помощи активистов сделали фликеры, которые затем закрепили на свои рюкзаки или верхнюю одежду.
Отметим, что этой осенью активисты ОНФ проведут более 200 занятий по безопасности дорожного движения для школьников, а также мастер-классы: дети своими руками смогут делать светоотражающие фликеры в виде животных, геометрических фигур, букв алфавита.