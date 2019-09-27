Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM На Среднем Урале выбрали лучшего монтажника и электромонтёра по ремонту кабельных линий в рамках проекта «Славим человека труда!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Победу одержал кабельщик V разряда тагильского филиала компании «Облкоммунэнерго». Второе и третье место заняли технические специалисты предприятий «Региональная сетевая компания» и «Горэлектросеть».

Отметим, что в конкурсе участвовали пять команд, представляющие свердловские предприятия энергетической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках проекта профессионального мастерства «Славим человека труда!» в Свердловской области выбрали лучшую медицинскую сестру и фельдшера. Конкурс прошёл на базе Свердловского областного медицинского колледжа.

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