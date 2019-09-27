Киров, , 16:44 — REGNUM В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» активисты кировского регионального отделения Общероссийского народного фронта вместе с представителями ГИБДД провели внеклассное занятие для школьников. Ребятам напомнили правила поведения на дороге, а также помогли самостоятельно сделать светоотражающие брелки, сообщили ИА REGNUM в кировском отделении ОНФ.

Участники мастер-класса в Кирове Пресс-служба кировского отделения ОНФ

В частности, урок по правилам безопасности на дороге провели для первоклассников школы №70. Активисты разговаривали с детьми о том, как нужно переходить проезжую часть, особенно если нет пешеходного перехода. О том, что в темное время суток трудно заметить ребенка на дороге, и о том, как важно снабжать одежду светоотражающими элементами.

Был проведен мастер-класс, на котором школьники смогли своими руками сделать световозвращающие фликеры — брелоки, которые можно повесить на одежду или рюкзаки. Дети делали фликеры в виде деревянных и фетровых елочек, животных, сердечек и роботов.

По словам члена регионального штаба Любови Пешниной, важно не только постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге, необходимо также, чтобы чиновники уделяли безопасности детей первостепенное значение, пока же в этой сфере наблюдаются недоработки.

Дети делают светоотражающие брелоки Пресс-служба управления ГИБДД по Кировской области

«К примеру, в августе мы проверяли дороги у тех школ, где за последние годы были наезды на пешеходов. На многих участках мы выявили нарушения: отсутствие светофоров, «лежачих полицейских», ограждений, плохо различимую разметку. Причем на некоторых участках те же нарушения мы выявляли и в прошлом году, но они до сих пор не устранены», — отметила представитель организации.

По данным регионального управления ГИБДД, с начала года в Кировской области на дорогах пострадал 51 ребенок-пешеход, 19 из них — на пешеходных переходах.

ИА REGNUM напоминает, 25 сентября было Всероссийским днем безопасности дорожного движения. В Кировской области в этот день получить консультацию по правилам безопасного поведения на дорогах смогли более трехсот детей и взрослых. В районах области первоклассникам вручали не только световозвращатели и поздравления, но также удостоверения «грамотных пешеходов».