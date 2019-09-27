Обнинск, Калужская область, , 16:51 — REGNUM IV Международные чтения памяти академика А. Ф. Цыба на тему «Комбинированное лечение в онкологии: современный взгляд» открылось 27 сентября в Обнинске Калужской области. В чтениях принимают участие 300 специалистов из российских регионов и стран СНГ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Чтения проходят в рамках II Международного форума онкологии и радиологии. Лекции читают ведущие специалисты онкологических клиник России, стран СНГ, а также Европы, Азии, США и Южной Америки. В рамках чтений рассматриваются современные методы лечения онкологических заболеваний, возможности и доступность использования высоких технологий. Ведь по данным статистики, в структуре смертности россиян онкологические заболевания занимают второе место, являясь не только медицинской, но и социальной проблемой. В России ежегодно диагностируют онкологические заболевания более чем у 500 тысяч человек. Одной из главных причин высокой смертности, по мнению экспертов, является позднее начало лечения злокачественных новообразований.

Организаторы чтений памяти академика А. Ф. Цыба 2019 года — медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Университетская клиника города Грац (Австрия), при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФМБА России и отечественной Ассоциации онкологов.