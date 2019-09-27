Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В Свердловской области планируют закупить 128 новых мусоровозов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Как было заявлено на совещании по вопросам обращения с отходами, транспорт будет закуплен свердловскими мусорными операторами для обслуживания своих зон.

Автомобильный парк будет дополнен техникой с задней загрузкой, поэтому муниципальным властям нужно будет ориентироваться на создание мусорных площадок с «евроконтейнерами».

Напомним, к 2024 году в регионе хотят сортировать и перерабатывать до 45% поступающих твёрдых бытовых отходов. Сейчас в регионе лишь 10% мусора подвергается такой практике.

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