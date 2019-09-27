Воронеж, , 16:23 — REGNUM Итоги публичных слушаний по проекту строительства Олимпийского бульвара, которым предполагается соединить улицу Шишкова в Коминтерновской районе и улицу Тимирязева в Центральном районе Воронежа опубликованы за подписью председателя комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж Людмилы Подшиваловой 27 сентября. Сам документ датируется двумя днями раньше — от 25 сентября.

Согласно информации, изложенной в документе, в публичных слушаниях приняли участие 319 человек, причем в голосовании приняли участие 49 человек.

28 участников проголосовали за поддержку представленной документации — именно их мнения, по рекомендации комиссии, «целесообразно к учету».

По мнению 17, документацию нужно «отклонить и доработать», с учетом переноса дороги в альтернативное место, установления шумопоглощающих щитов, уменьшения количества полос до одной в каждом направлении, установления светофоров и наземных переходов. Мнение этих воронежцев в комиссии сочли «нецелесообразным к учету», так как «вопросы являются предметом проектно-сметной и рабочей документации, в которой, в том числе, будут представлены обоснования принятых решений». При этом в комиссии рекомендовали учесть предложение по установке лифтов в надземных переходах — за это выступили четверо воронежцев.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства дороги, которая должна соединить улицы Шишкова и Тимирязева в Воронеже, обсуждался в ходе публичных слушаний 23 сентября. По итогам проведения слушаний мэрия сообщила, что в них приняли участие около 200 человек, 50 проголосовали против проекта, остальные — за.

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