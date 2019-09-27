Нижний Новгород, , 16:22 — REGNUM На юг Приволжского федерального округа в выходные, 28−29 сентября, придут ночные заморозки. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Ван Гог. Осень

В этот период температура воздуха в ночные часы будет опускаться в ряде регионов до — 3 °C.

Отмечается, что уже сегодняшняя ночь была достаточно холодной в Башкирии — температура воздуха в ряде районов снижалась до — 5 °C, в Саратовской области — до — 4 °C и в Пензенской области — до — 1 °C.

В остальных регионах Поволжья начнется потепление. Уже в воскресенье столбики термометров в Нижнем Новгороде поднимутся до 10 °C, в Самаре уже сейчас потеплело до 13 °C. Самыми теплыми станут первые дни нового месяца — с 1 по 3 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе во всех регионах Поволжья стартовал отопительный сезон, но до сих пор тепло пришло не во все дома. К примеру, встреча нижегородского мэра Владимира Панова с жителями Автозаводского района прогремела на весь регион из-за пожилой женщины, которая вышла на сцену и пожаловалась на то, что замерзает в своей квартире из-за плохих окон. В Кирове теплоноситель подан в 3455 жилых домов, что составляет 80,5% жилищного фонда. Пуск тепла городские власти обещают завершить 28 сентября. В Самаре теплоноситель подается в 85% социальных и медицинских учреждений города с круглосуточным режимом пребывания. Также батареи прогрелись в 311 многоквартирных домах. В Пензе на шестой день сначала подачи тепла отапливаются 99% объектов школьного и дошкольного образования, 86% многоквартирных домов, 93% объектов здравоохранения.