Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM Из-за сложных погодных условий на Среднем Урале могут ввести режим ЧС в ряде территорий. Об этом заявил министр АПК и продовольственного рынка региона Дмитрий Дегтярев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

По словам чиновника, особым образом неблагоприятная погода сказалась на западе Свердловской области. В Ачитском, Красноуфимском и Шалинском районах наблюдается отставание по уборке урожая из-за выпадения осадков.

Если власти введут режим ЧС, то сельхозпроизводители, которые не успеют убрать урожай с полей, смогут рассчитывать на получение господдержки.

Напомним, и.о. свердловского губернатора Алексей Орлов призвал областное министерство АПК обратить внимания на те хозяйства, где не успевают по срокам уборки урожая. Ситуация усложняется из-за непростых погодных условий, признал чиновник.

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