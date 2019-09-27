Черкесск, , 16:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2019 году были охвачены бесплатной диспансеризацией 48,9 тыс. человек из числе взрослого населения республики. В результате обследования были признаны здоровыми лишь 45,7% обследованных — 22 326 человек. У остальных 54,3% были обнаружены проблемы, которые необходимо дообследовать в амбулаторном порядке.

По данным минздрава, до конца текущего года любой житель Карачаево-Черкесии может пройти диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства. Для этого он должен обратиться с паспортом и действующим полисом ОМС в регистратуру медицинского учреждения.

Для удобства граждан увеличено время приема в поликлиниках до 21:00 в будние дни, а также предоставлена возможности посещения поликлиник с целью прохождения диспансеризации с 08:00 до 14:00 в субботу.