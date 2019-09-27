Москва, , 16:13 — REGNUM В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Об этом заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет курения на балконах многоквартирных домов.

«Мы знаем, сколько возникает пожаров, и многие из них имеют весьма трагические последствия», — сказал Песков, подчеркнув, что «любая спасенная жизнь оправдывает подобное решение».

При этом пресс-секретарь отметил, что в Кремле расценивают новый запрет именно как противопожарную меру, а не способ борьбы с курильщиками.

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Напомним, с 1 октября в России вступает в силу постановление правительства о запрете использования на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытого огня. Под этот запрет подпадает курение, приготовление шашлыков, использование свечей. Нарушителям будет грозить штраф от 3000 до 5000 рублей.

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