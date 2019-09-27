Донецк, 27 сентября 2019, 16:03 — REGNUM Украинские силовики продолжают минировать территорию возле населённого пункта Петровское, где планируется провести разведение сил, заявил 27 сентября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Басурин также рассказал, что ВСУ применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы воспрепятствовать работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Ранее представитель народной милиции ДНР сообщил, что с начала 2019 года на позициях ВСУ в Донбассе зафиксировано около 500 случаев дезертирства. В основном бегут боевики 80-й бригады ВСУ.
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