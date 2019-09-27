Красногорск, , 15:59 — REGNUM В Московской области завершили капитальный ремонт школы в селе Мочилы (городской округ Серебряные Пруды). Торжественное открытие учебного заведения состоится 30 сентября, сообщили в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, школу построили 40 лет назад и она давно требовала ремонта. В здании обновили фасад инженерные системы, отремонтировали системы отопления и водоснабжения. Ремонт начался в апреле 2019 года, на него было выделено более 72 млн рублей. После открытия в школе продолжат обучение 68 детей, еще 50 детей будут посещать работающий на базе учебного заведения сад «Светлячок».

«Всего до конца года мы планируем закончить ремонт в 34 школах Подмосковья. В следующем году у нас в планах отремонтировать еще 22 школы», — заявила Ольга Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в школы Московской области приняли на работу 1382 молодых специалиста.

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