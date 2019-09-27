Канберра, , 15:54 — REGNUM Социальная сеть Facebook сегодня, 27 сентября 2019 года, начнет скрывать для пользователей в Австралии информацию о количестве лайков публикаций. Об этом сообщил портал TechCrunch.

Автор поста по прежнему сможет видеть этот показатель, однако он будет скрыт от всех остальных пользователей. В компании отметили, что её специалисты будут изучать то, как нововведение отразится на работе соцсети. Если результаты окажутся положительными, то опыт будет распространен на другие страны.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что генпрокурор США инициировал расследование в отношении Facebook. Компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

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