Сеул, , 16:01 — REGNUM В Южной Корее каждый третий пожилой человек в возрасте от 65 лет живёт в одиночестве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в стране проживает 7,68 млн пожилых людей в возрасте от 65 лет, что составляет 14,9% от общей численности населения.

Известно, что к 2050 году доля пожилых людей в стране увеличится до 39,8%, а к 2060 году — до 43,9%.

По данным специалистов, в текущем году в стране насчитывается 4,38 млн пожилых семей, что составляет 21,8% от общего числа. Однако по прогнозам, к 2045 году данный показатель увеличится до 47,9%.

Кроме того, 34,2% пожилых семей приходится на семьи, состоящие из одного человека, 33,2% семей — на пары, 9,6% семей — на пары с детьми и 5,5% семей — одного родителя с детьми.

Известно, что в 2019 году среди пожилых людей 57,1% приходится на женщин и только 42,9% — на мужчин. Однако по прогнозам, к 2060 году число пожилых мужчин сравняется с числом пожилых женщин.