Севастополь, , 15:51 — REGNUM В Гагаринском районе Севастополя обнаружили бесхозный сквер, который никто не убирает, потому что он нигде не содержится на балансе. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе общественной организации «Наш Севастополь».

«Участок в районе проспекта Октябрьской революции, 25, не закреплён ни за управляющей компанией, ни за государственным учреждением «Парки и скверы», поэтому не убирается годами, тут нет освещения, отремонтированных дорожек», — сообщили общественники.

По их словам, местные жители обращались к представителям районных властей, коммунальщикам и руководству департамента городского хозяйства, однако это не дало результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации мемориального комплекса «Исторический бульвар» сообщили о том, что во время ремонтных работ наружного освещения, которые проводятся без соответствующих документов, были повреждены фундамент и подпорная стена мемориального комплекса.

Об этом: В Севастополе не ремонтируют, а разрушают Исторический бульвар