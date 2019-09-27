Севастополь, 27 сентября 2019, 15:51 — REGNUM В Гагаринском районе Севастополя обнаружили бесхозный сквер, который никто не убирает, потому что он нигде не содержится на балансе. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе общественной организации «Наш Севастополь».
По их словам, местные жители обращались к представителям районных властей, коммунальщикам и руководству департамента городского хозяйства, однако это не дало результатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации мемориального комплекса «Исторический бульвар» сообщили о том, что во время ремонтных работ наружного освещения, которые проводятся без соответствующих документов, были повреждены фундамент и подпорная стена мемориального комплекса.
Об этом: В Севастополе не ремонтируют, а разрушают Исторический бульвар