Курск, , 15:51 — REGNUM В Курской области органы прокуратуры в 2019 году направили в суды дела о 463 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. Как сообщила пресс-служба ведомства, к уголовной ответственности привлекли 278 человек.

Была пресечена деятельность трёх организованных преступных групп и перекрыто 15 каналов поставки наркотиков в Курскую область. Было уничтожено 184 очага произрастания конопли.

В регионе в целом снизился показатель заболеваемости наркоманией, но уровень наркотизации населения остаётся высоким — особенно в Курске, Льгове, Щиграх и Железногорске. За последние пять лет доля наркопреступлений в общей структуре преступности растёт — сейчас она составляет 8,8%.