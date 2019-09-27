Белгород, 27 сентября 2019, 15:49 — REGNUM На улице Попова в Белгороде высадят 31 крупнолистную липу. Высота каждого саженца более пяти метров, возраст 8−12 лет, деревья закупили в питомнике в Тульской области. Липы-долгожители, устойчивые к болезням и вредителям, высаживают на место старых аварийных тополей и вязов, сообщает пресс-служба мэрии.
Специалисты провели комплексное обследование зелёных насаждений. Нежизнеспособные экземпляры заменят молодыми сильными саженцами. Глава Белгорода Юрий Галдун заверил жителей, что ни одно место не будет пустовать. Лиственные деревья необходимы городу — они укрывают прохожих от зноя.
Всего до конца сезона в центральной части города планируют высадить 156 саженцев крупнолистной липы.
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