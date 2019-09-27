Белгород, , 15:49 — REGNUM На улице Попова в Белгороде высадят 31 крупнолистную липу. Высота каждого саженца более пяти метров, возраст 8−12 лет, деревья закупили в питомнике в Тульской области. Липы-долгожители, устойчивые к болезням и вредителям, высаживают на место старых аварийных тополей и вязов, сообщает пресс-служба мэрии.

Осенняя посадка Пресс-служба администрации Белгорода

Специалисты провели комплексное обследование зелёных насаждений. Нежизнеспособные экземпляры заменят молодыми сильными саженцами. Глава Белгорода Юрий Галдун заверил жителей, что ни одно место не будет пустовать. Лиственные деревья необходимы городу — они укрывают прохожих от зноя.

«Специалисты комиссионно определяют, что делать с каждым конкретным деревом. Если его можно лечить, значит, лечим. Снос — это уже вынужденная мера там, где ничего не помогает и нельзя сделать. Такие нежизнеспособные деревья подлежат замене, чтобы не допустить распространения опасных болезней среди других городских зелёных насаждений», — уточнил главный инженер МБУ «Управление Белгородблагоустройство» Андрей Смирнов.

Всего до конца сезона в центральной части города планируют высадить 156 саженцев крупнолистной липы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде пометили больные деревья