Москва, , 15:50 — REGNUM Качество воздуха в Москве может ухудшиться в период с вечера 27 сентября по утро 28 сентября из-за неблагоприятных для рассеивания вредных веществ атмосферных условий. Об этом 27 сентября сообщил Росгидромет.

Борис Кустодиев. Осень.1924

«С 18:00 часов 27 сентября до 10:00 часов 28 сентября 2019 года на территории Москвы и Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении Росгидромета, приводимом ТАСС.

Также в нём подчеркивается, что для всех предприятий Москвы и городских округов Воскресенск, Дзержинский, Клин, Коломна, Мытищи, Подольск, Серпухов, Щелково, Электросталь, а также для ещё некоторых отдельных предприятий Подмосковья объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) I степени опасности.

Отметим, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных веществ возникают при слабом ветре и низком давлении и могут приводить к накоплению вредных веществ в атмосфере, а также превышению норм их концентрации. I степень НМУ является самой низкой из трех, при которой предприятия не обязаны снижать свою производительность.