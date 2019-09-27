Донецк, , 15:52 — REGNUM С начала 2019 года на позициях ВСУ в Донбассе зафиксировали 474 факта дезертирства, заявил 27 сентября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«С каждым днем число желающих проходить службу в рядах вооруженных формирований Украины продолжает стремительно снижаться», — отметил он.

По его словам, больше всего боевиков сбежали из расположения 80-й бригады ВСУ — 118 человек. В других соединениях ситуация схожая.

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Ранее телеканал «1+1» сообщал, что в Винницкой области 24-летний мужчина женился на своей двоюродной бабушке и стал её опекуном, чтобы избежать призыва в ВСУ.

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