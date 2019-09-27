Москва, , 15:44 — REGNUM В Московской области скончалась заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России, организатор кинопроизводства Рита Черненко. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, в котором Черненко много лет проработала бессменным консультантом по вопросам неигрового кино.

Уточняется, что киновед умерла 26 сентября 2019 года. По данным «МК», она скончалась в Одинцовском районе Подмосковья на своей даче. 3 сентября Рита Черненко отметила свой 82-й день рождения.

«Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ выражают искренние соболезнования семье Риты Давыдовны Черненко, её родным, близким», — говорится в сообщении.

Уроженка Нальчика Рита Черненко начала свою трудовую деятельность в 1955 году, сразу же после окончания окончила библиотечного техникума. Работала заведующей библиотекой, библиотекарем, литературным работником.

В 1966 году окончила киноведческий факультет ВГИКа по специальности «Редактор». С 1964 года работала во Всесоюзном бюро пропаганды киноискусства Союза кинематографистов России, сначала редактором лекционного отдела, а с 1975 по 1984 год — начальником отдела кинофестивалей и творческих встреч.

Несколько десятилетий Рита Давыдовна Черненко проработала ведущим консультантом комиссии неигрового и телефильма Союза кинематографистов РФ и была незаменимым специалистом по вопросам документального кино. За трудовые подвиги была отмечена многочисленными наградами и званиями, в том числе — «Заслуженный работник культуры РСФСР», а также «Отличник кинематографии» и «Ветеран труда».