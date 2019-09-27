Северодвинск, Архангельская область, , 15:42 — REGNUM Уникальная атомная подводная лодка проекта 661 — самая быстроходная в мире — будет увековечена в Северодвинске, сообщает 27 сентября пресс-служба Севмаша.

Накануне в администрации Северодвинска прошло совещание, на котором был представлен эскизный проект будущего монумента. Его подготовили специалисты судостроительного предприятия по инициативе ветеранов Севмаша.

Советский атомоход «Золотая рыбка» был выведен из состава флота в 1989 году и утилизирован на предприятии «Звёздочка». Корабелы ягринской верфи сохранили рубку АПЛ. Она и станет основным композиционным элементом памятника.

«Хочется, чтобы подрастающее поколение знало, какие уникальные объекты строили их отцы и деды. Рубка будет самым крупным элементом АПЛ, установленным в Северодвинске», — отметил на совещании старший строитель кораблей, председатель совета ветеранов-подводников Севмаша Виктор Сорокин.

По итогам совещания решение установить монумент в Приморском парке Северодвинска.

Ранее на предприятии сообщали о создании памятного знака, посвящённого первостроителям Севмаша и города Северодвинска. Он будет установлен на достроечной набережной в преддверии 80-летия верфи.

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