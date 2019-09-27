Курск, , 15:38 — REGNUM В Курске вынесли приговор четырём участникам преступной группы за многомиллионные мошенничества с землей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С 2012 по 2015 год куряне ими незаконно приобрели права на 15 земельных участков, принадлежащих государству, с помощью поддельных выписок из похозяйственных книг сельских администраций сельсоветов. Земли регистрировали на подставных лиц, а затем перепродавали. За каждый участок злоумышленники получали от 100 до 150 тысяч рублей. В итоге государству был причинён ущерб в размере более 10 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры землю вернули в собственность государства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». В зависимости от роли в преступлении фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от двух до шести лет и штрафам от 100 до 500 тысяч рублей.