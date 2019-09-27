27 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

В Италии на митинги имени Греты Тунберг вышли более миллиона школьников и студентов. И проблема не в том, что площадные стояния не помогают справиться с экологическими трудностями, а в том, как легко подтвердилась возможность мегаманипуляций. Теперь эту дубинку можно будет направить на любую выбранную сферу.

Сергей Гуркин, , 16:21 — REGNUM В пятницу, 27 сентября, в 160 городах Италии прошли массовые митинги в рамках всемирной акции «Пятницы ради будущего» имени Греты Тунберг. По данным организаторов, участие в них приняли более миллиона человек, в основном — молодежь.

Школьная забастовка за климат в Италии

Большая часть участников акции обошлись без какой-либо символики или плакатов, однако были и исключения. Так, выяснилось, что неведомые «они» украли мечту не только у шведской девочки с синдромом Аспергера.

Правительство Италии тем временем не просто не мешает школьникам прогуливать уроки по пятницам: министр образования Лоренцо Фьорамонти написал директорам школ и вузов специальное письмо и призвал их считать такую причину прогулов уважительной.

Не потому, что министр не понимает, какова на самом деле «ценность» этих площадных стояний за климат. А потому, что рейтинг этого правительства заметно ниже 50%, и ему нужно набирать популярность любыми доступными способами.

Лоренцо Фьорамонти dati.camera.it

Ни один из заметных политиков Италии не сказал ни единого критического слова по поводу митингов. Не потому, что они не видят манипулятивность этих стихийных молодежных волеизъявлений. А потому, что они боятся пойти против течения.

Судя по записям в социальных сетях, где уже изобрели термин для обозначения «сторонников Греты» (гретины), взрослые граждане Италии вполне адекватно оценивают ситуацию. Однако в информационном поле они остаются в меньшинстве.

И проблема, конечно, не в том, что мудрствования шведской девочки имеют весьма слабое отношение к реальным проблемам экологии. И не в том, что юные граждане стоят на площади вместо того, чтобы идти сажать деревья, раз уж их так внезапно взволновал климат.

Проблема в том, что столь молниеносное раскручивание темы показывает, как просто создать инструмент медиапсихологического воздействия — и решить, при некотором желании и некоторых способностях, любую поставленную задачу.

99% митингующих год назад еще не знали, что проблема в климате и что неведомые «они» украли у кого-то детство. Однако потребность в нахождении собственной индивидуальности была огромна, а заменить ее симулякром оказалось несложно.

Уже мало кто помнит, что девочка Грета вовсе не является автором идеи школьных забастовок, что эта мысль была подсказана ей старшими товарищами. Но «они» позволили создать впечатление, что это протест, и протест всерьез, и вот уже вера протестующих в свой протест огромна.

Еще важнее то, что все эти яркие индивидуальности и неповторимые личности выходят на свой спонтанный протест огромной толпой. О том, какую важную психологическую защиту играет чувство толпы, на всех людей, а на подростков — особенно, написано немало исследований.

Дети действительно испытывают острейшую потребность сформулировать свою личность. Действительно чувствуют несовершенство мира. Но этими их вполне реальными чувствами манипулируют. Унижая тем самым этих детей под видом огромного к ним уважения.

Грета Тунберг Anders Hellberg

Италия — страна с уверенно нулевым экономическим ростом, пятью миллионами официальных бедных, несколькими миллионами мигрантов, тридцатипроцентной молодежной безработицей. Страна с государственным долгом почти в полтора ВВП.

Но дети просят не работы и не экономического роста. Неудивительно — это понятия слишком приземленные. Им нужно мечтать и ставить перед собой серьезные, большие цели. Никто не помог им найти такую задачу. А потом появился симулякр. И на него есть уже огромный спрос.

Климат — это только начало. Установлено, что любую тему можно молниеносно раскрутить. Рассказать о ней в духе «все честные люди требуют». Вложить в головы юношей тезисы о том, чего именно их лишили. Собрать миллион на площади. При полном непротивлении взрослых.

Как же не воспользоваться такой увесистой дубинкой? Как же не обратить ее в любую другую нужную сторону? Как же не говорить устами молодежных активистов, желательно — девочек с косичками, чего именно требуют все честные люди мира?

Звонок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отсутствие у взрослых такой картины мира, которая привлекала бы детей и заставляла бы их мечтать о новом прекрасном мире — это еще не самая большая проблема.

Самая большая проблема — это готовый механизм изготовления симулякров на базе чистых устремлений и помыслов. С дальнейшим использованием доверившихся любым желаемым способом.