Лондон, , 16:29 — REGNUM Детеныши снежного барса появились на свет в заповедном парке в Highlands (Высокогорная Шотландия), Великобритания. Сейчас трем детенышам по семь месяцев и они уже начали покидать свой домик и исследовать окружающий мир. Об этом передает агентство Daily Mail со ссылкой на пресс-службу заповедного парка Шотландии.

Детеныши снежного барса все еще находятся под присмотром матери, Анимеш, в парке дикой природы. Сотрудники Королевского Зоологического общества Шотландии будут находиться рядом с ними в течение нескольких недель. Это попечение сотрудников необходимо для малышей, которые находятся в критической стадии для выживания.

Примерно через три недели всех трех детенышей осмотрят ветеринары и другие специалисты.

Снежные барсы ведут преимущественно одиночный образ жизни, поэтому папа Чан живет отдельно от Анимеш и детенышей, которые останутся со своей мамой, пока им не исполнится около двух лет.

Снежные барсы находились под угрозой исчезновения с 1972 года, но теперь для этих горных кошек всё изменилось в лучшую сторону. В 2017 году ирбис (он же снежный барс) был исключен из списка вымирающих видов. Однако он по-прежнему сталкивается с высоким риском исчезновения в дикой природе. В настоящее время численность их популяции оценивается в 2700 особей.